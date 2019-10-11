ПСЖ убедил Наваса покинуть Реал существенным увеличением зарплаты

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас входит в топ-10 игроков чемпионата Франции по уровню зарплаты.

Костариканец перебрался в Париж летом, подписав с ПСЖ контракт на четыре года. По информации L'Equipe, во Франции Навас получает больше, чем в Мадриде.

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Реал платил Кейлору 5 млн евро за сезон, тогда как ПСЖ поднял его зарплату до семи миллионов. Это позволило голкиперу попасть в топ-10 игроков чемпионата Франции по размеру зарплаты. Больше него получают только Неймар, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Тьягу Силва и Анхель Ди Мария.

Напомним, Навас после перехода из Реала уже успел провести за ПСЖ 7 матчей в чемпионате Франции и 2 поединка в Лиге чемпионов.

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