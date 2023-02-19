Чергову конфронтацію спровокували Маркіньйос і Кімпембе, стверджує Goal. Капітан наказав команді не йти до трибун після поразки Монако (1:3), але Преснель взяв у руки мегафон і пішов попросити вибачення. Вболівальники зустріли цей вчинок оплесками, натомість Маркіньйосу ініціатива партнера не сподобалась. Бразилець вважає, що Кімпембе підриває його авторитет капітана і навмисно показує свою непокору.

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Преснель у нинішньому ПСЖ виглядає "білою вороною", оскільки пройшов академію клубу і зміг нав'язати конкуренцію придбаним суперзіркам. Він розчарований, що власники надто мало довіряють місцевій молоді, часто даючи невиправдані шанси слабшим іноземцям. У роздягальні навколо 27-річного Кімпембе сформувалася група молодих французів зі схожими думками.

Незабаром центрбек взагалі ризикує покинути Парк де Пренс. Його контракт завершується у 2024-му, проте ходять активні чутки про його продаж вже найближчого літа.

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