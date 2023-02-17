"Сказав Неймару все, що думаю": тренер ПСЖ не оминув покер і фастфуд бразильця після поразки Баварії
Керманич ПСЖ Крістоф Гальтьє мав питання до "відновлення" Немара після невдалого матчу проти Баварії в 1/8 фіналу ЛЧ.
"Я розмовляв з Неймаром і сказав йому все, що думаю. Неймар має право у свій день відпочинку та відновлення… Він захоплений покером, тому має право пограти в покер.
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Також я сказав йому, що думаю про цю фотографію у фастфуді. Вона вийшла назагал, всі бачили. Але нехай це залишається між ним та мною. Я переконаний, що між проханнями Мбаппе до команди і цими фото немає жодного зв'язку", – наводить слова Гальтьє RMC Sport.
Нагадаємо, Неймар грав у покер і відвідав McDonald's пізно вночі через день після поразки від Баварії у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мбаппе просив партнерів добре спати і харчуватися, щоб 8 березня у Мюнхені виступити краще.
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