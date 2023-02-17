"Я розмовляв з Неймаром і сказав йому все, що думаю. Неймар має право у свій день відпочинку та відновлення… Він захоплений покером, тому має право пограти в покер.

Неймар допізна грав у покер і відвідав McDonald's після поразки від Баварії – ПСЖ ладен позбутися бразильця безкоштовно

Також я сказав йому, що думаю про цю фотографію у фастфуді. Вона вийшла назагал, всі бачили. Але нехай це залишається між ним та мною. Я переконаний, що між проханнями Мбаппе до команди і цими фото немає жодного зв'язку", – наводить слова Гальтьє RMC Sport.

Нагадаємо, Неймар грав у покер і відвідав McDonald's пізно вночі через день після поразки від Баварії у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мбаппе просив партнерів добре спати і харчуватися, щоб 8 березня у Мюнхені виступити краще.

Баварія перемогла ПСЖ у матчі з вилученням та двома скасованими голами Мбаппе