ПСЖ оскаржив у CAS рішення УЄФА про відновлення розслідування щодо порушення клубом фінансового фейр-плей

ПСЖ незадоволений поновленням розслідування УЄФА щодо порушення клубом вимог фінансового фейр-плей. Французький клуб подав апеляційну скаргу в CAS.

Парі Сен-Жермен подав апеляційну скаргу до Спортивного арбітражного суду у Лозанні про оскарження рішення УЄФА щодо відновлення розслідування про порушення клубом вимог фінансового фейр-плей.

Інфантіно та Платіні допомогли Манчестер Сіті і ПСЖ уникнути санкцій за недотримання фінансового фейр-плей, – ЗМІ

Заява вже прийнята до розгляду та буде розглянута конфіденційно, інформує офіційний сайт CAS.

Термін розгляду справи не повідомляється. Остаточне рішення буде опуліковано на сайті Спортивного арбітражного суду.

Нагадаємо, у вересні УЄФА вирішив поновити справу щодо розслідування порушення ПСЖ вимог фінансового фейр-плей. Раніше керівний орган європейського футболу закрив провадження у справі, оскільки французький клуб виконав вимоги, продавши гравців на приблизно 50 млн євро, зокрема Хав'єра Пасторе та Юрі Берчіче.