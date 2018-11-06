ПСЖ обжаловал в CAS решение УЕФА о возобновлении расследования о нарушении клубом финансового фэйр-плей

ПСЖ недоволен возобновлением расследования УЕФА о нарушении клубом требований финансового фэйр-плей. Французский клуб подал апелляционную жалобу в CAS.

Пари Сен-Жермен подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне об обжаловании решения УЕФА относительно возобновления расследования о нарушении клубом требований финансового фэйр-плей.

Инфантино и Платини помогли Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций за несоблюдение финансового фэйр-плей, – СМИ

Заявление уже принято к рассмотрению и будет рассмотрено конфиденциально, информирует официальный сайт CAS.

Срок рассмотрения дела не сообщается. Окончательное решение будет опуликовано на сайте Спортивного арбитражного суда.

Напомним, в сентябре УЕФА решил возобновить дело по расследованию нарушения ПСЖ требований финансового фэйр-плей. Ранее руководящий орган европейского футбола закрыл производство по делу, поскольку французский клуб выполнил требования, продав игроков на примерно 50 млн евро, в том числе Хавьера Пасторе и Юри Берчиче.