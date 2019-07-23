ПСЖ объявил список игроков на китайское турне – Неймар в обойме

Французский Пари Сен-Жермен определился с перечнем игроков, которые поедут в предсезонное турне команды в Азии.

Тренерский штаб парижан взял в Китай 33-х игроков, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Сегодня в турне полетели:

Вратари: Ареола, Булка, Инносент, Трапп

Защитники: Баккер, Бернат, Дагба, Диалло, Загре, Керер, Кимпембе, Куасси, Курзава, Менье, Мбе Со

Полузащитники: Аушише, Верратти, Дракслер, Эманс, Эррера, Нсоки, Сарабия, Туфики

Нападающие: Гючлу, Кавани, Мбаппе, Неймар, Хесе

Позже к команде присоединятся Шупо-Мотинг, Ди Мария, Маркиньос, Паредес и Тьягу Силва.

Обращает на себя внимание наличие в списке бразильца Неймара, которого пресса постоянно связывает с возвращением в Испанию. Кроме того, есть шанс себя проявить и у новичков команды – Баккера, Булки, Диалло, Эрреры, Сарабии, а также игроков, которые вернулись из аренды (Трапп и Хесе).

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