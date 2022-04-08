Форвард парижан Кіліан Мбаппе отримав ще одну причину для роздумів щодо свого майбутнього.

Літній перехід Мбаппе у Реал, за чутками ЗМІ, ускладнюється активізацією намагань французів втримати свого земляка. Новими обставинами, що впливають на Мбаппе, є фінанси, стверджує журналіст Гільєм Балаге.

Мбаппе підпише новий контракт з ПСЖ, – журналіст

ПСЖ зробило Кіліану чергову пропозицію. Це продовження співпраці на два роки із зарплатнею у 150 мільйонів євро. Наразі ніхто не бере участі в боротьбі за 23-річного форварда, окрім Реала. Сам Мбаппе очікує на покращену пропозицію мадридців, а не більшу, ніж ту, яку пропонують парижани.

Цього сезону Кіліан відіграв 38 матчів за Парі Сен-Жермен, у яких відзначився 28-ма голами й 20-ма асистами.

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