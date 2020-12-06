Іспанський нападник Хесе Родрігес може без перешкод шукати собі нову команду.

ПСЖ та представники 27-річного нападника узгодили розірвання контракту футболіста, який був розрахований до червня 2021 року, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

Мбаппе забив 100-й гол за ПСЖ і може піднятися в трійку бомбардирів парижан вже у цьому сезоні

До слова, Хесе перебрався у столицю Франції влітку 2016-го. Родрігес зіграв за ПСЖ 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи. Також вихованець Реала встиг виграти три трофеї – два чемпіонства та один Кубок французької ліги.

Нагадаємо, французкий гранд чотири роки тому придбав Хесе у Реала за 25 млн євро, однак нападник провалився на Парк де Пренс. Не допомогли і численні оренди – Лас-Пальмас, Сток Сіті, Бетіс, Спортінг.

ПСЖ ледь не поплатився за відпочинок Мбаппе та Неймара, Ренн знову програв і продовжив падіння