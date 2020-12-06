Франція, 13 тур

Ренн – Ланс – 0:2

Голи: Муїнга, 28, Ганаго, 78

Монпельє – ПСЖ – 1:3

Голи: Мавідіді, 41 – Дагба, 33, Кен, 77, Мбаппе, 90+1

Томас Тухель дав відпочити низці лідерів – Неймар не потрапив навіть у заявку, а Мбаппе, Маркіньйос і Флоренці розпочали в запасі. ПСЖ відкрив рахунок на 33-й, але господарі доволі оперативно зрівняли. Гра давалася парижанам складно, тому довелося кидати у бій більш сильних гравців. Це, зрештою, врятувало від третьої втрати очок поспіль. Марсель з двома матчами у запасі має шанс стати лідером.

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Ренн родовжив безвиграшну серію до 7 матчів, 6 із яких були програні. Цього разу "червоно-чорні" поспилися сусідам по турнірній таблиці – Ланс забив по голу в кожному із таймів і залишив свої ворота "сухими".