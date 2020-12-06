Томас Тухель залишив 21-річного француза у запасі і випустив на поле на останні 15 хвилин. Кіліану цього часу виявилося достатньо, щоб забити черговий гол.

ПСЖ ледь не поплатився за відпочинок Мбаппе та Неймара, Ренн знову програв і продовжив падіння

Тепер у активі Мбаппе рівно 100 забитих м'ячів за ПСЖ. Це дозволило йому вийти на 4-е місце в списку бомбардирів паризького клубу за всю історію, зрівнявшись з Домініком Рошто. Зауважимо, що для потрапляння у топ-3 Кіліану залишилося забити лише 9 голів.

Лідером за цим показником залишається Едінсон Кавані, у якого 200 голів. Друге місце посідає Златан Ібрагімовіч (156), третє – Паулета (109).