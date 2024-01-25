Парижани на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер 18-річного хавбека. Габріель Москардо підписав контракт з ПСЖ до літа 2028 року.

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До кінця поточного сезону півзахисник продовжить виступати за Корінтіанс. За даними інсайдера Фабріціо Романо, ПСЖ заплатив за Москардо 20 мільйонів євро, а також додасть бонус у розмір 2 млн.

Хавбек провів 25 матчів за Корінтіанс, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Габріель ще не грав за збірну Бразилії, у нього в активі один матч за Бразилію U23.

Нагадаємо, нещодавно французький клуб оголосив про трансфер Лукаса Беральдо.