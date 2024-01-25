Парижане на своем официальном сайте объявили о трансфере 18-летнего хавбека. Габриэль Москардо подписал контракт с ПСЖ до лета 2028 года.

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До конца текущего сезона полузащитник продолжит выступать за Коринтианс. По данным инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ заплатил за Москардо 20 миллионов евро, а также добавит бонус в размере 2 млн.

Хавбек провел 25 матчей за Коринтианс, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Габриэль еще не играл за сборную Бразилии, у него в активе один матч за Бразилию U23.

Напомним, недавно французский клуб объявил о трансфере Лукаса Беральдо.