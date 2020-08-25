Ланс – ПСЖ: Ліга 1 перенесла поєдинок на прохання Тухеля

Матч другого туру чемпіонату Франції не відбудеться у раніше встановлений час.

Поєдинок Ланс – ПСЖ перенесено з суботи 29 серпня на четвер 10 вересня, інформує RMC Sport.

ПСЖ – Баварія: Еррера емоційно відреагував на поразку парижан у фіналі Ліги чемпіонів

Причиною такого рішення є прохання головного тренера парижан Томаса Тухеля про маленьку паузу для відновлення після фіналу Ліги чемпіонів. Таким чином ПСЖ розпочне свої виступи в Лізі 1 сезону 2020/21 аж 10 вересня о 22:00 на стадіоні Боллар-Делесіс. До слова, підопічні Тухеля пропустили дубютний тур французької першості через участь у найпрестижнішому турнірі Європи.

Нагадаємо, ПСЖ мінімально поступився Баварії (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів. Єдиний гол в активі Кінгслі Комана.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів