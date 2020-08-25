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Ланс – ПСЖ: Ліга 1 перенесла поєдинок на прохання Тухеля

13:26 - Читать на русском
Ланс – ПСЖ: Ліга 1 перенесла поєдинок на прохання Тухеля
Ді Марія у фіналі ЛЧ / Твіттер ПСЖ

Матч другого туру чемпіонату Франції не відбудеться у раніше встановлений час.

 

Поєдинок Ланс – ПСЖ перенесено з суботи 29 серпня на четвер 10 вересня, інформує RMC Sport.

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Причиною такого рішення є прохання головного тренера парижан Томаса Тухеля про маленьку паузу для відновлення після фіналу Ліги чемпіонів. Таким чином ПСЖ розпочне свої виступи в Лізі 1 сезону 2020/21 аж 10 вересня о 22:00 на стадіоні Боллар-Делесіс. До слова, підопічні Тухеля пропустили дубютний тур французької першості через участь у найпрестижнішому турнірі Європи.

Нагадаємо, ПСЖ мінімально поступився Баварії (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів. Єдиний гол в активі Кінгслі Комана.

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Теги
Ліга чемпіонів Франція Томас Томас Тухель Ланс - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Ланс Ланс
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