Франція, 35 тур

ПСЖ – Ланс – 2:1

Голи: Неймар, 33, Маркіньйос, 59 – Ганаго, 61

До завершення чемпіонату залишається лише три тури (без сьогоднішнього). Парижани змушені наздоганяти Лілль, який досі перебуває на вершині. Між командами відстань лише в один пункт, тому кожна втрата на фініші сезону може стати фатальною.

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До візиту на Парк де Пренс Ланс не програвав протягом шести матчів, тому господарям потрібно було готуватися до складного випробування. Перший тайм ПСЖ виграв мінімально. Дракслер обікрав захисника, а Неймар скористався пасом німця. Лише Златан Ібрагімовіч (56) забив більше голів, ніж бразилець (54) у своїх перших 67 матчах Ліги 1 за останні 40 років.

Однак Маурісіо Почеттіно не вдалося уникнути втрат. На 19-й хвилині Дагба покинув поле через травму.

На початку другого тайму господарі подвоїли свою перевагу. Вкотре результативно сходив у чужий штрафний Маркіньйос, який влучно замкнув подачу з кутового. Однак Ланс оперативно скоротив відставання до мінімуму. Це Ганаго та Муїнга удвох пошили в дурні увесь захист парижан. Поміж цими подіями на полі з'явився Марко Верратті, встановивши рекорд. Італієць став лідером за кількістю зіграних матчів (345) серед легіонерів ПСЖ за всю історію, випередивши Сафета Сушича (344). Марко навіть відзначив цю подію асистом, але перебував у офсайді.

Завдяки цій перемозі ПСЖ набрав 75 очок та бодай тимчасово очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції. Лілль відстає на два очки, але свій поєдинок 35-го туру зіграє пізніше. Парижани в хорошому настрої можуть готуватися до матчу-відповіді у півфіналі ЛЧ, де потрібно відіграватися після домашньої поразки від Ман Сіті.

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