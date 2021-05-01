Франция, 35 тур

ПСЖ – Ланс – 2:1

Голы: Неймар, 33, Маркиньос, 59 – Ганаго, 61

До завершения чемпионата остается всего три тура (без сегодняшнего). Парижане вынуждены догонять Лилль, который до сих пор находится на вершине. Между командами расстояние только в один пункт, поэтому каждая потеря на финише сезона может стать роковой.

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До визита на Парк де Пренс Ланс не проигрывал на протяжении шести матчей, поэтому хозяевам нужно было готовиться к сложному испытанию. Первый тайм ПСЖ выиграл минимально. Дракслер обокрал защитника, а Неймар воспользовался пасом немца. Только Златан Ибрагимович (56) забил больше голов, чем бразилец (54) в своих первых 67 матчах Лиги 1 за последние 40 лет.

Однако Маурисио Почеттино не удалось избежать потерь. На 19-й минуте Дагба покинул поле из-за травмы.

В начале второго тайма хозяева удвоили свое преимущество. В очередной раз результативно сходил в чужую штрафную Маркиньос, который метко замкнул подачу с углового. Однако Ланс оперативно сократил отставание до минимума. Это Ганаго и Муинга вдвоем оставили с носом всю защиту парижан. Между этими событиями на поле появился Верратти, установив рекорд. Итальянец стал лидером по количеству сыгранных матчей (345) среди легионеров ПСЖ за всю историю, опередив Сафета Сушича (344). Марко даже отметил это событие ассистом, но находился в офсайде.

Благодаря этой победе ПСЖ набрал 75 очков и хотя бы временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. Лилль отстает на два очка, но свой поединок 35-го тура сыграет позже. Парижане в хорошем настроении могут готовиться к ответному матчу в полуфинале ЛЧ, где нужно отыгрываться после домашнего поражения от Ман Сити.

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