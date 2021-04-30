Кіліан Мбаппе не братиме участі у прийдешній зустрічі чемпіонату Франції проти Ланса (завтра, 1 травня) через травму правої литки, інформує офіційний сайт ПСЖ.

ПСЖ – Манчестер Сіті: голкіпер "містян" частіше отримував м'яч, ніж Мбаппе

Цю інформацію підтвердив і Почеттіно: "У Мбаппе дискомфорт. Ми сподіваємось, що він незначний і Кіліан до нас скоро повернеться".

Такі новини є не надто приємними для парижан, адже вже у вівторок, 4 травня, їм доведеться грати з Манчестер Сіті у другому півфіналі ЛЧ.

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Зауважимо, перша зустріч 1/2 фіналу між французьким та англійським грандами завершилась перемогою Зінченка і Ко з рахунком 2:1.

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