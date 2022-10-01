Аргентинець отримав від клубу пропозицію щодо продовження контракту, інформує журналіст Ману Карреньйо.

"Уявляю, як це набридає Мессі і компанії": чемпіон світу та Європи знищив Мбаппе за надмірну язикатість

ПСЖ хоче втримати Мессі до літа 2024-го і прописати опцію ще на один рік зі зберженням зарплати 30 млн євро "чистими" за сезон. Раніше преса повідомляла, що за такою ж схемою оформлений контракт Мбаппе. Чемпіон світу та Неймар продовжили свої контракти, а от 35-річний Мессі стає вільним агентом наступного літа. Лео нібито не горить бажанням залишатися у столиці Франції.

Нагадаємо, влітку 2021-го Барселона не змогла вписати зарплату Мессі в стелю Ла Ліги, тому той перебрався в ПСЖ. Перший сезон аргентинця у Франції не вразив, але другий поки складається оптимістично – 6+8 у 11 матчах.

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