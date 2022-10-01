Аргентинец получил от клуба предложение о продлении контракта, сообщает журналист Ману Карреньо.

"Представляю, как это надоедает Месси и компании": чемпион мира и Европы уничтожил Мбаппе за чрезмерную болтливость

ПСЖ хочет удержать Месси до лета 2024-го и прописать опцию еще на один год с сохранением зарплаты в 30 млн евро "чистыми" за сезон. Ранее пресса сообщала, что по такой же схеме оформлен контракт Мбаппе. Чемпион мира и Неймар продлили свои контракты, а вот 35-летний Месси становится свободным агентом следующим летом. Лео якобы не горит желанием оставаться в столице Франции.

Напомним, летом 2021-го Барселона не смогла вписать зарплату Месси в потолок Ла Лиги, поэтому тот перебрался в ПСЖ. Первый сезон аргентинца во Франции не впечатлил, но второй пока складывается оптимистично – 6+8 в 11 матчах.

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