"Завжди фігурує один і той самий гравець, але колись це має припинитися. Мбаппе розумний хлопець, невже він не розуміє, що його слова мають наслідки за 2 секунди, щойно він їх скаже? Спрацьовує ефект бумеранга. Такі речі слід обговорювати з агентами наодинці.

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Гравці щиро розмовляють про свою команду, а він ділиться цим з усім світом. Я уявляю, як Ліонелю Мессі та компанії набридає щоразу слухати, як він стільки розповідає", – наводить слова Петі The Sun.

Нагадаємо, влітку всі очікували переходу Мбаппе в Реал, але нападник раптом продовжив контракт з ПСЖ ще на 3 роки. Керівництво клубу нібито наділило Кіліана більшими повноваженнями, тому чемпіон світу дозволяє собі істерики на полі і різкі публічні заяви.

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