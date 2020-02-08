ПСЖ прийняв рішення щодо майбутнього Мбаппе

ПСЖ не прагне прощатись із зірковим форвардом Кіліаном Мбаппе попри його конфлікт із наставником Томасом Тухелем.

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі дав зрозуміти представникам Мбаппе, що не збирається продавати гравця найближчим часом, інформує Marca.

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Конфлікт із Томасом Тухелем також не стане причиною відходу зіркового француза. Єдине, через що ПСЖ буде змушений продати Мбаппе – якщо нападник продовжить відхиляти пропозиції продовжити контракт, який розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, Мбаппе був незадоволений заміною в матчі проти Монпельє та демонстративно покидав поле, з відвертою неповагою до рішення наставника.

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