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Мбаппе відмовився просити пробачення у Тухеля – керівництво ПСЖ схвильоване поведінкою гравця

11:20 445 Читать на русском
Мбаппе відмовився просити пробачення у Тухеля – керівництво ПСЖ схвильоване поведінкою гравця
Томас Тухель та Кіліан Мбаппе / RMC

Зірковий форвард ПСЖ не захотів зробити перший крок до примирення з наставником команди.

Перед матчем з Нантом Томас Тухель організував зібрання гравців та персоналу ПСЖ, на якому висловив побажання, щоб інформація про ситуацію всередині команди не виходила у пресу. Також німецький тренер очікував, що Кілліан Мбаппе попросить у нього пробачення за свою поведінку в матчі проти Монпельє.

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В суботньому матчі чемпіонату Франції Тухель замінив Мбаппе на 68 хвилині, що викликало гнівну реакцію зіркового нападника. На зібранні чемпіон світу відмовився просити пробачення у Тухеля, а лише зазначив, що своєю поведінкою не хотів образити Мауро Ікарді, який виходив на поле замість нього, інформує As.

Керівництво ПСЖ хвилюється, що така позиція Мбаппе зумовлена бажанням гравця змінити клубну прописку. Його контракт з ПСЖ розрахований до літа 2022 року. Наприкінці 2019-го з'являлася інформація, що Мбаппе не планує продовжувати угоду з парижанами, а розглядає варіанти з переходом в Реал або Ліверпуль.

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ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель
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