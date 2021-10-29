Ліга 1, 12-й тур

ПСЖ – Лілль – 2:1

Гол: Маркіньйос, 74, Ді Марія, 88 – Девід, 31

Чинні чемпіони Франції в поточному сезоні не демонструють стабільних результатів. Натомість ПСЖ лише двічі не перемагав у Лізі 1. Відтак, зустріч мала бути цікавою. Забігаючи наперед, такою вона і була.

Анелька: У Мессі шість "Золотих м'ячів", але він не показує нічого видатного

Жвавіше розпочали гравці Лілля. Їлмаз вже на першій хвилині стріляв у дальній кут, але Доннарумма врятував. ПСЖ намагався атакувати, але коли втрачав м'яч, центр поля провалювався, а "доги" миттєво вибігали в контратаки. Перший удар у парижан був аж на 23 хвилині – Мессі віддав на Ді Марію, але Анхель занадто легко покотив м'яч. Грбіч був на місці. Зрештою, забили гості. Їлмаз обіграв оборонця на вході до штрафного, віддав на лінію воротарського, а Девід вчасно підставив ногу. 1:0!

Парижани відповіли небезпечно: Ді Марія після обіграшу з Мессі і Вейналдумом пробивав із гострого кута – круглий пролетів у кількох сантиметрах від дальньої стійки. Перший тайм так і завершився з перевагою Лілля. Одразу по перерві Маурісіо Почеттіно замінив Ліонеля Мессі на Мауро Ікарді. Але не робіть поспішних висновків: Лео відчував дискомфорт на тренуваннях і під час зустрічі, а тому його заміна – всього лиш запобіжний захід.

ПСЖ справді суттєво додав. Свої моменти мала вся лінія атаки, але забив центрбек. Неймар по лівому флангу запустив м'яч на Ді Марію, Анхель прорвався у володіння Грбіча і черпачком віддав на 11 метрів. Там самісінький стояв Маркіньйос. 1:1! Вирвати три очки могла команда Почеттіно, але кіпер Лілля врятував після гострого удару Ікарді. Втім, ощасливив фанатів ПСЖ Ді Марія. Анхель обстукався з Неймаром і покотив сферу у дальній кут!

ПСЖ набрав 31 заліковий бал. Тепер від Ланса, який йде другим, Неймара і Ко відділяють аж 10 пунктів. Лілль же з 15-ма очками залишився в середині турнірної таблиці.

Дуель філософів для Маліновського, реабілітація Манчестер Юнайтед і Баварії, ще один іспит Моурінью – топ-матчі вікенду