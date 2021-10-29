Колишній форвард збірної Франції та низки європейських грандів Ніколя Анелька має претензії до Ліонеля Мессі через його виступи в ПСЖ, але возвеличує Неймара.

"Ми багато вимагаємо від Неймара, але можна ставитись так і до Мессі. Із самого початку сезону його гру не можна назвати визначною. Цей футболіст має шість "Золотих м'ячів", але він не показує нічого видатного.

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У Неймара складний момент. Якщо тренер думає, що він повинен грати, щоб повернутися на свій рівень, то змушує Неймара виходити на поле. Прибравши його зі складу або замінивши, Почеттіно може зламати його та нічого не виправити.

Крім того, у Неймара є велика зарплата. Це зірка французького та світового футболу. Неймар – один із найкращих у чемпіонаті, і зараз він бореться за те, щоб показати це. Він може не робити на полі нічого, але потім зробить все. Ніколи не знаєш, що станеться на полі. Почеттіно довіряє йому. І навіть без Неймара все гаразд, команда продовжує перемагати", – цитує Анелька Daily Mail з посиланням на RMC.

Нагадаємо, Ліонель Мессі провів за парижан 4 матчі в Лізі 1, але результативними діями не відзначався. Натомість в активі аргентинця 3 голи у 3 зустрічах ЛЧ.

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