Маурісіо Почеттіно замінив аргентинця у матчі проти Ліона, аби запобігти травмі. Однак зробити цього не вдалося.

Почеттіно виправдано замінив Мессі – ПСЖ офіційно підтвердив проблеми аргентинця

Сьогодні Мессі пропустив тренування і пройшов медичне обстеження. Прес-служба ПСЖ вже повідомила, що сканування показало забій кістки. Наступний огляд відбудеться через 48 годин, коли спаде запалення.

Реабілітація від подібних травм може займати від 10 днів до двох місяців. Все залежить від того, наскільки сильне запалення оболонки, яка вкриває кістку. Відтак, Ліонель Мессі пропустить не лише матч проти Метца, про що вже було відомо раніше, а й щонайменше зустріч з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну