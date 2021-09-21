Маурисио Почеттино заменил аргентинца в матче против Лиона, чтобы предотвратить травму. Однако сделать этого не удалось.

Почеттино оправдано заменил Месси – ПСЖ официально подтвердил проблемы аргентинца

Сегодня Месси пропустил тренировку и прошел медицинское обследование. Пресс-служба ПСЖ уже сообщила, что сканирование показало ушиб кости. Следующий осмотр состоится через 48 часов, когда спадет воспаление.

Реабилитация от подобных травм может занимать от 10 дней до двух месяцев. Все зависит от того, насколько сильное воспаление оболочки, которая покрывает кость. Следовательно, Лионель Месси пропустит не только матч против Метца, о чем уже было известно ранее, но и как минимум встречу с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

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