Ліонель Мессі отримав пошкодження у матчі з Ліоном (2:1) та буде змушений пропустити наступний поєдинок ПСЖ проти Метца, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Мессі пропустив тренування ПСЖ – вся правда про конфлікт із Почеттіно

Лікарі парижан діагностували забій на коліні. За дві доби на 34-річного аргентинця очікує контрольний огляд медиків, тоді і визначаться терміни повернення Ліонеля.

Нагадаємо, на 76-й хвилині поєдинку з Ліоном тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно вирішив замінити Мессі, що не сподобалось форварду, і він демонстративно не потиснув руку наставника. Вже 28-го вересня парижани зустрінуться з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

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