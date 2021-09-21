Почеттіно виправдано замінив Мессі – ПСЖ офіційно підтвердив проблеми аргентинця
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі потрапив до лазарету парижан.
Ліонель Мессі отримав пошкодження у матчі з Ліоном (2:1) та буде змушений пропустити наступний поєдинок ПСЖ проти Метца, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
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Лікарі парижан діагностували забій на коліні. За дві доби на 34-річного аргентинця очікує контрольний огляд медиків, тоді і визначаться терміни повернення Ліонеля.
Нагадаємо, на 76-й хвилині поєдинку з Ліоном тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно вирішив замінити Мессі, що не сподобалось форварду, і він демонстративно не потиснув руку наставника. Вже 28-го вересня парижани зустрінуться з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.
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