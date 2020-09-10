ПСЖ і Арсенал можуть здійснити обмін півзахисниками, у яких є певні проблеми.

Чемпіони Франції хочуть підсилитися гравцем "канонірів" Маттео Гендузі, інформує L’Equipe.

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Молодий хавбек пропустив завершальну частину минулого сезону через конфлікт з головним тренером Арсенала Мікелем Артетою. Упродовж літа Гендузі сватали в інші клуби, але проблемою ставали фінансові апетити лондонців – 35 млн євро. ПСЖ також не готовий заплатити стільки, тому розраховує включити в угоду Юліана Дракслера. Контракт чемпіона світу 2014 року з парижанами завершується наступного літа.

Додамо, що Гендузі провів 34 поєдинки і віддав три гольові передачі в минулому сезоні. Статистика Дракслера – 7 асистів у 22 матчах.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника