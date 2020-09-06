"Звичайно, я оптимістично налаштований щодо наших шансів на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми повинні це зробити – якщо ми в це не віримо, то ніхто не повірить.

ПСЖ викупив Ріко у Севільї

Це футбол, і ви повинні таке пережити. Багато команд програвали фінал і виграли через рік. Очевидно, ПСЖ виріс після фіналу проти Баварії (0:1). Раніше у нас був бар'єр чвертьфіналів, але ми його зламали. Нам слід додати, ми повинні купувати нових гравців. Я сподіваюся, що у нас будуть хороші новачки, і ми зможемо досягти більшого в наступному сезоні", – наводить слова Мбаппе Goal.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 ПСЖ забрав усі внутрішні трофеї, однак у фіналі Ліги чемпіонів поступився Баварії.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів