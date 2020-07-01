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"Ви – просто пасажир": батько Грізманна публічно принизив Сетьєна

1 липня 15:28 - Читать на русском
"Ви – просто пасажир": батько Грізманна публічно принизив Сетьєна
Антуан Грізманн та Ліонель Мессі / AP

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн отримав чергову порцію критики – цього разу дісталось від батька Антуана Грізманна Алена.

12’ Дієго Коста
50’ Ліонель Мессі
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньїгес 62’
12’ Дієго Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Ліонель Мессі
62’ Сауль Ньїгес

Ален Грізманн досить різко висловився щодо заяви Сетьєна про те, що йому нема через що просити вибачення в його сина Антуана.

Сетьєн відмовився вибачатись перед Грізманном через брак ігрового часу

"Щоб попросити пробачення, перше, що вам потрібно мати, – це ключі від вантажівки. Та це не ваш випадок, адже ви – просто пасажир", – цитує Грізманна-старшого AS.

Нагадаємо, Антуан Грізманн втратив постійне місце в основі Барселони, провівши лише 2 хвилини на полі в матчі проти Атлетіко. Раніше щодо цього висловлювався брат француза.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Антуан Антуан Грізманн Барселона - Атлетіко Кіке Кіке Сетьєн
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