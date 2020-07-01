"Ви – просто пасажир": батько Грізманна публічно принизив Сетьєна

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн отримав чергову порцію критики – цього разу дісталось від батька Антуана Грізманна Алена.

Ален Грізманн досить різко висловився щодо заяви Сетьєна про те, що йому нема через що просити вибачення в його сина Антуана.

Сетьєн відмовився вибачатись перед Грізманном через брак ігрового часу

"Щоб попросити пробачення, перше, що вам потрібно мати, – це ключі від вантажівки. Та це не ваш випадок, адже ви – просто пасажир", – цитує Грізманна-старшого AS.

Нагадаємо, Антуан Грізманн втратив постійне місце в основі Барселони, провівши лише 2 хвилини на полі в матчі проти Атлетіко. Раніше щодо цього висловлювався брат француза.

Барселона розписала нічию з Атлетіко: вирок для Сетьєна, надія на Пуча, рекордний гол і слабкий матч у виконанні Мессі