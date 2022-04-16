Головною ціллю французького гранда залишається Зінедін Зідан, інформує Le Parisien.

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Сторони регулярно контактують, однак Зізу остаточно ще не визначився з наступним місцем роботи. Екс-тренер Реала мріє очолити збірну Франції, яка лише в кінці року виступить на чемпіонаті світу під керівництвом Дешама. Зідан може розтягнути свою відпустку, щоб таки дочекатися пропозиції "Ле бльо".

Натомість позиції Маурісіо Почеттіно стають дедалі слабшими. Гравці ПСЖ упродовж сезону були розчаровані "аморфністю" аргентинця, а безхарактерний виліт з Ліги чемпіонів від Реала лише погіршив ситуацію. Роздягальня парижан сумнівається, що нинішній тренер здатен переламувати складні матчі і виграти Лігу чемпіонів у найближчі сезони.

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