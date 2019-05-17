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ПСЖ хоче підписати Льоріса

17 травня 11:37 775 Читать на русском
ПСЖ хоче підписати Льоріса
Уго Льоріс / Reuters

Чемпіон Франції ПСЖ хоче підсилити воротарську позицію на наступний сезон.

Воротар збірної Франції Уго Льоріс може повернутися на батьківщину, інформує AS.

ПСЖ запропонував Буффону новий контракт

ПСЖ розраховує підписати капітана Тоттенхема, якщо Джанлуїджі Буффон все ж покине команду. Лондонці підуть назустріч своєму голкіперу, якщо він попросить про трансфер.

Тоттенхем поспішає оформити зірковий трансфер, щоб розвіяти сумніви Почеттіно

Разом зі "шпорами" Льоріс дійшов до фіналу цьогорічної Ліги чемпіонів, де зіграє проти Ліверпуля.

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Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Франція Уго Льоріс Уго Льоріс
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