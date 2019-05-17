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ПСЖ хочет подписать Льориса

17 мая 11:37 86 Читати українською
ПСЖ хочет подписать Льориса
Уго Льорис / Reuters

Чемпион Франции ПСЖ хочет усилить вратарскую позицию на следующий сезон.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис может вернуться на родину, информирует AS.

ПСЖ хоче підписати Льоріса

ПСЖ рассчитывает подписать капитана Тоттенхэма, если Джанлуиджи Буффон все же покинет команду. Лондонцы пойдут навстречу своему голкиперу, в случае прошения о трансфере.

Тоттенхэм спешит оформить звездный трансфер, чтобы развеять сомнения Почеттино

Вместе со "шпорами" Льорис дошел до финала нынешней Лиги чемпионов, где сыграет против Ливерпуля.

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Трансферы ПСЖ ПСЖ Франция Уго Льорис Уго Льорис
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