ПСЖ хочет подписать Льориса

Чемпион Франции ПСЖ хочет усилить вратарскую позицию на следующий сезон.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис может вернуться на родину, информирует AS.

ПСЖ хоче підписати Льоріса

ПСЖ рассчитывает подписать капитана Тоттенхэма, если Джанлуиджи Буффон все же покинет команду. Лондонцы пойдут навстречу своему голкиперу, в случае прошения о трансфере.

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Вместе со "шпорами" Льорис дошел до финала нынешней Лиги чемпионов, где сыграет против Ливерпуля.