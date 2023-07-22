Боси ПСЖ впевнені, що Мбаппе має угоду з Реалом про приєднання до "бланкос" наступного літа – щойно у Кіліана завершиться чинний контракт з парижанами. Саме тому гравця не взяли на збір в Японію, що спричинило неабиякий інтерес до кандидатури футболіста.

ПСЖ готов жестко проучить Мбаппе – форвард должен принять непростое решение

Як повідомляє видання RMC Sport, Аль-Хіляль з Саудівської Аравії запропонував футболісту 400 мільйонів євро та дворічний контракт, а ПСЖ може отримати 200 мільйонів євро. Азійці не виключають подальший продаж нападника через рік у Реал.

Ще одним кандидатом на зіркового француза ЗМІ називають Челсі – лондонський клуб чітко висловив свою позицію та запросив інформацію по гравцю, але офіційну пропозицію ще не робив.

Зазначається, що якщо до 31 липня Мбаппе не погодиться продовжити контракт, то ПСЖ готовий прийняти пропозицію аравійців.

Кіліан в минулому сезоні провів 45 матчів у складі ПСЖ, в яких забив 43 голи та віддав 11 гольових передач.

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