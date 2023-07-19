Килиан Мбаппе рискует оказаться без игровой практики, если откажется покидать ПСЖ или продлевать контракт.

Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ, срок действия которого истекает через год – Килиан надеется покинуть команду бесплатно. Однако такой вариант не устраивает руководителей столичного клуба.

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Как информирует The Athletic, боссы ПСЖ готовы усадить форварда сборной Франции на скамейку запасных, чтобы проучить его и заставить определиться со своим будущим. Согласно источнику, ПСЖ хотел бы продлить контракт с Мбаппе до 2025 года, чтобы летом 2024 года выгодно продать его.

Напомним, что этим летом у ПСЖ сменился тренер. На место уволенного Кристофа Гальтье пришёл Луис Энрике.

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