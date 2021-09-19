Ліга 1: Марсель впевнено здолав Ренн, Нант розгромив Анже на виїзді
Завершилися ще п'ять поєдинків 6-го туру чемпіонату Франції. Звіт матчів читайте на "Футбол 24".
Франція, Ліга 1, 6-й тур
Анже – Нант – 1:4
Голи: Траоре, 10 – Жіротто, 3, Бла, 6 (пенальті), 79, Коло Муані, 23
Клермон – Брест – 1:1
Голи: Рашані, 65 – Шардонне, 52
Вилучення: Гастьєн, 50 (К, пряма червона картка)
Реймс – Лор'ян – 0:0
Труа – Монпельє – 1:1
Голи: Тузгар, 37 – Саваньє, 87
Вилучення: Тулер, 79 (М, друга жовта картка)
Марсель – Ренн – 2:0
Голи: Дьєнг, 48, Харіт, 71
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Міцний Анже несподівано легко "згорів" Нанту вдома. "Канарки" шокували господарів двома голами в стартові шість хвилин – Жіротто забив після кутового, а Людовік Бла впевнено реалізував одинадцятиметровий. Ісмаель Траоре класним ударом головою за кілька хвилин спробував повернути Анже до гри. Проте, ще до перерви Коло Муані реалізував свій момент із меж штрафного. У другій половині Бла скористався передачею партнера і довів рахунок до розгромного.
На Велодромі місцевий Олімпік дотиснув гостей із Ренна після перерви. На 48-й хвилині Лірола прострілив із правого флангу, а Бамба Дьєнг класно замкнув на ближній стійці. Ефектним вийшов і другий гол: Амін Харіт утік в прорив лівим флангом, на вході в штрафний майданчик накрутив двох оборонців і пробив кіперу під опорну ногу.
Натомість у Клермоні та Труа матчі розвивалися за схожим сценарієм. Брест і шампанці відкрили рахунок зусиллями Шардонне і Тузгара відповідно, але потім примудрилися пропустити у відповідь, граючи в більшості, та втратили очки.