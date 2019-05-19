ПСЖ без Неймара знищив Діжон, Марсель перестріляв Тулузу

В 37-му турі французької Ліги 1 ПСЖ розбив Діжон, Лілль розтрощив Анже, а Ліон каменя на камені не залишив від Кана.

Чемпіонат Франції 2018/19, 37-й тур

Бордо – Реймс – 0:1

Гол: Сок, 2

Генгам – Нім – 2:2

Голи: Тюрам, 6, А. Менді, 35 – Ріпар, 53, Буанга, 56

Лілль – Анже – 5:0

Голи: Іконе, 2, Пепе, 14, 75, (пен), Бамба, 69, Араужо, 89

Ліон – Кан – 4:0

Голи: Депай, 49, 74, Корне, 54, Дембеле, 64

Нереалізований пенальті: Дембеле, 31

Монако – Ам'єн – 2:0

Голи: Фалькао, 26, Головін, 82

ПСЖ – Діжон – 4:0

Голи: Ді Марія, 3, Кавані, 4, Мбаппе, 36, 56

Сент-Етьєн – Ніцца – 3:0

Голи: Беріч, 25 65, Амума, 81

Страсбур – Ренн – 0:2

Голи: Буріжо, 24, Юну, 90

Тулуза – Марсель – 2:5

Голи: Лея, 26, Градель, 61 – Сансон, 29, Сакаї, 50, Н'Джі, 76, Товен, 90, 90+1

ПСЖ без особливих проблем розбив Діжон. Вже на 4-й хвилині парижани вели у рахунку 2:0 завдяки голам Ді Марії та Кавані. Трохи пізніше Мбаппе оформив дубль і поставив крапку в матчі. Діжон навіть попри поразку залишає теоретичні шанси врятуватись, для цього йому необхідно здобути перемогу в заключному турі при поразці Кана.

До гольової феєрії ПСЖ приєднались і інші гранди французької Ліги 1: Лілль, Ліон та Марсель, які розгромили своїх суперників у цьому турі. Таким чином, ПСЖ та Лілль оформили прямі путівки до Ліги чемпіонів, Ліон розпочне свій шлях з кваліфікаційного раунду, а Сент- Етьєн потрапив до групового раунду Ліги Європи.

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