ПСЖ без Неймара уничтожил Дижон, Марсель перестрелял Тулузу

В 37-м туре французской Лиги 1 ПСЖ разбил Дижон, Лилль разбил Анже, а Лион камня на камне не оставил от Кана.

Чемпионат Франции 2018/19, 37-й тур

Бордо – Реймс – 0:1

Гол: Сок, 2

Генгам – Ним – 2:2

Голы: Тюрам, 6, А. Менди, 35 – Рипар, 53, Буанга, 56

Лилль – Анже – 5:0

Голы: Иконе, 2, Пепе, 14, 75, (пен), Бамба, 69, Араужо, 89

Лион – Кан – 4:0

Голы: Депай, 49, 74, Корне, 54, Дембеле, 64

Нереализованный пенальти: Дембеле, 31

Монако – Амьен – 2:0

Голы: Фалькао, 26, Головин, 82

ПСЖ – Дижон – 4:0

Голы: Ди Мария, 3, Кавани, 4, Мбаппе, 36, 56

Сент-Этьен – Ницца – 3:0

Голы: Берич, 25 65, Амума, 81

Страсбур – Ренн – 0:2

Голы: Бурижо, 24, Юну, 90

Тулуза – Марсель – 2:5

Голы: Лея, 26, Градель, 61 – Сансон, 29, Сакай, 50, Н'Джи, 76, Товен, 90, 90+1

ПСЖ без особых проблем разбил Дижон. Уже на 4-й минуте парижане вели в счете 2:0 благодаря голам Ди Марии и Кавани. Чуть позже Мбаппе оформил дубль и поставил точку в матче. Дижон, даже несмотря на поражение, оставляет теоретические шансы спастись, для этого ему необходимо одержать победу в заключительном туре при поражении Кана.

К голевой феерии ПСЖ присоединились и другие гранды французской Лиги 1: Лилль, Лион и Марсель, которые разгромили своих соперников в этом туре. Таким образом, ПСЖ и Лилль оформили прямые путевки в Лигу чемпионов, Лион начнет свой путь с квалификационного раунда, а Сент-Этьен попал в групповой раунд Лиги Европы.

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