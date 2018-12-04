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"Золотий м'яч-2018": Неймар грав у Call of Duty під час церемонії нагородження

13:52 839 Читать на русском
"Золотий м'яч-2018": Неймар грав у Call of Duty під час церемонії нагородження
Неймар / фото: ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар оригінальним чином проігнорував церемонію вручення "Золотого м'яча-2018".

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар не був присутній на церемонії вручення "Золотого м'яча-2018", який дістався Луці Модрічу. Цікаво, що крім Неймара, нагородження пропустили Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

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І хоч церемонія проходила у Парижі, де проживає та грає Неймар, бразилець віддав перевагу відеоіграм. 26-річний нападник під час оголошення переможця проводив стрім на Twitch, граючи в Call of Duty разом з одноклубниками по ПСЖ.

До слова, Неймар посів у голосуванні лише 12 позицію, не потрапивши у топ-10 вперше після переїзду в Європу.

Теги
футбольні курйози Відеоновини Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Золотий м'яч Неймар Неймар Франція
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