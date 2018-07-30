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ПСЖ –​​​​​​​ Атлетіко –​​​​​​​ 3:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

17:53 217 Читать на русском
ПСЖ –​​​​​​​ Атлетіко –​​​​​​​ 3:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
ПСЖ –​​​​​​​ Атлетіко –​​​​​​​ 3:2 / соцмережі

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу у Атлетіко в матчі Міжнародного кубка чемпіонів.

Міжнародний кубок чемпіонів, 3-й тур

ПСЖ – Атлетіко – 3:2

Голи: Нкунку, 32, Діара, 69, Постолаччі, 90+3 – Мольєхо, 76, Бернед, 86 (автогол)

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Парі Сен-Жермен - Атлетіко: Понеділок 30 липня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
3 : 2
Атлетіко
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