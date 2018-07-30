Міжнародний Кубок чемпіонів: ПСЖ на останніх хвилинах здобув перемогу над Атлетіко

ПСЖ у красивому матчі обіграв мадридський Атлетіко та здобув першу перемогу під керівництвом Томаса Тухеля.

Перший тайм пройшов за територіальної переваги ПСЖ, який тримав м'яч та ініціативу. Мадридський Атлетіко зосередився на контратаках та використанні помилок, створивши перший небезпечний момент у грі. На 9-й хвилині Гамейро з лівого флангу увійшов у штрафний, протиснувши захисника та викотивши на лінію воротарського під удар Корреа, однак Трапп встиг підставити ногу та парирувати удар мадридця! Через дві хвилини вже сам Гамейро вискочив один на один, але пробив вище воріт.

ПСЖ після цього захопив м'яч та мав кілька шансів відзначитися – зокрема, серія перспективних ударів вдалася Ді Марії та Ло Челсьо, а Курзава навіть пробивав з меж штрафного через себе. Всі ці моменти були не дуже гострими, однак тиск парижан дався взнаки на 32-й хвилині, коли Курзава потужно пробив з лінії штрафного та влучив у руку Хуанфрану. Всі гравці на мить призупинилися, чекаючи на пенальті, але Крістофер Нкунку пішов до кінця та забив гол – 1:0! Втім, наприкінці тайму ПСЖ був близьким до пропущеного голу: Родрі у штрафному протиснув захисника та відіграв Траппа пасом на В'єтто, однак удар Лусіано у пусті ворота зумів вибити захисник Кевін Ріман!

На другий тайм Томас Тухель вивів абсолютно новий склад, однак вже за кілька хвилин два новачка отримали травму і міняти довелося вже їх. Таким чином, Тухель провів 12 замін. Атлетіко провів лише одну, а в середині тайму – ще кілька. Обидві команди почали грати більш бездумно і весело.

На 50-й хвилині Родрі після подачі з кутового пробив вище воріт, а через дві хвилини Веа не реалізував вихід один на один. На 62-й Хуанфран прострілив з правого флангу, Муньос переправив на В'єтто на дальню штангу, однак Лусіано не зміг обробити м'яч та забити з вбивчої точки – і тут же Діарра обігрався з партнерами, увійшов у штрафний мадридців та пробив у дальній, змусивши попрацювати Адана. Через чотири хвилини Діабі ще й влучив у поперечину, а ще через три – забив гол. Це Мойя обрізався на своїй половині поля, після чого парижани віддали на Діабі, який увійшов у штрафний та пробив у дальній кут – 2:0!

Атлетіко, однак, не довго знаходився у статусі повного аутсайдера. На 75-й хвилині все той-же же Діабі прихопив Морено у центрі поля, після чого Атлетіко подав штрафний, який призвів до кутового. Його ударом з кількох метрів замкнув Олабе, однак Трапп парирував цей удар. Тут же з тієї ж точки добив Мольєхо – Трапп відбив і цей удар, однак Мольєхо з третьої спроби таки пробив голкіпера! 2:1! Після цього Атлетіко створив ще кілька небезпечних моментів, однак не зміг їх реалізувати – натомість їх реалізував ПСЖ... у свої ворота. Морено на 86-й хвилині втік у контратаку по лівому флангу та прострілив низом у штрафний, а Бернед, який вийшов на заміну по перерві, замкнув у свої ворота – 2:2! Правда, втримати нічию Атлетіко не зміг: на 90+2-й хвилині Постолаччі обіграв Мойю та по дуже красивій дузі пробив у лівий кут воріт Адана – 3:2!

Фінальний свисток зафіксував красиву перемогу парижан з рахунком 3:2. Атлетіко з двома очками залишається на 12-й сходинці, в той час як ПСЖ, набравши три очка, завершив турнір на 9-й позиції у турнірній таблиці.

Міжнародний кубок Чемпіонів, 3-й тур

ПСЖ – Атлетіко – 3:2

Голи: Нкунку, 32, Діара, 69, Постолаччі, 90+3 – Мольєхо, 76, Бернед, 86 (автогол)