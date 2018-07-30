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ПСЖ –​​​​​​​ Атлетико –​​​​​​​ 3:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

17:53 34 Читати українською
ПСЖ –​​​​​​​ Атлетико –​​​​​​​ 3:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
ПСЖ –​​​​​​​ Атлетико –​​​​​​​ 3:2 / соцсети

ПСЖ на последних минутах вырвал победу у Атлетико в матче Международного кубка чемпионов.

Международный кубок чемпионов, 3-й тур

ПСЖ – Атлетико – 3:2

Голы: Нкунку, 32, Диара, 69, Постолаччи, 90+3 – Мольехо, 76, Бернед, 86 (автогол)

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Пари Сен-Жермен - Атлетико: Понедельник 30 июля 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
3 : 2
Атлетико
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