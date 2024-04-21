Парад ефектних голів у відеоогляді матчу Уніон – Баварія – 1:5
завершено
Леон Ґорецка 29’
Харрі Кейн 45+1’
Томас Мюллєр 53’
Матіс Тель 62’
Томас Мюллєр 66’
29’ Леон Ґорецка
45+1’ Харрі Кейн
53’ Томас Мюллєр
62’ Матіс Тель
66’ Томас Мюллєр
Баварія втратила шанси на "срібну салатницю", але може врятувати сезон у Лізі чемпіонів. Після проходу Арсенала мюнхенці провели ротацію, що не завадило рознести Уніон.
Баварія на виїзді розгромила Уніон Берлін – Мюллєр оформив дубль, Кейн записав в актив гол + пас
У ворота Берліна влітали красиві голи. Горецка відкрив рахунок потужним ударом під поперечину. Кейн зі штрафного подвоїв перевагу, а потім асистував Телю. Юний форвард записав на себе гол + асист.
Дублем відзначився Мюллєр, забиваючи у своєму стилі. Під завісу зустрічі Баварія дозволила Уніону створити гол престижу. Боротьба за виживання для столичної команди ще не завершена.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter