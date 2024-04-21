Баварія рознесла берлінський Уніон в 30 турі Бундесліги. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Баварія втратила шанси на "срібну салатницю", але може врятувати сезон у Лізі чемпіонів. Після проходу Арсенала мюнхенці провели ротацію, що не завадило рознести Уніон.

Баварія на виїзді розгромила Уніон Берлін – Мюллєр оформив дубль, Кейн записав в актив гол + пас

У ворота Берліна влітали красиві голи. Горецка відкрив рахунок потужним ударом під поперечину. Кейн зі штрафного подвоїв перевагу, а потім асистував Телю. Юний форвард записав на себе гол + асист.

Дублем відзначився Мюллєр, забиваючи у своєму стилі. Під завісу зустрічі Баварія дозволила Уніону створити гол престижу. Боротьба за виживання для столичної команди ще не завершена.