У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги СК Дніпро-1 на виїзді поступився Олександрії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Обидві команди невдало розпочали сезон, зазнавши двох поразок у трьох перший турах. Вболівальники СК Дніпро-1 сподівались, що призначення нового тренера змусить футболістів літати мов на крилах, аби довести свою профпридатність. Натомість фанати Олександрії уповали на досвід свого коуча і вірили, що ця гра стане нарешті переломною.

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Вже на 3-й хвилині господарям вдалось вийти вперед: Павло Пашаєв довгим пасом з центра поля знайшов Дениса Безбородька, який несподівано пробив з лінії воротарського майданчика у ближній кут воріт. Для Богдана Сарнавського, як і для тренерського штабу дніпрян, цей постріл став неочікуваним.

Вже за хвилину кіпер дніпрян реабілітувався, врятувавши свої ворота спочатку від потужного пострілу Максима Третьякова, а згодом добивання Артема Сітала. Варто відзначити, що знову помилився бразильський захисник гостей Дуглас, з-під якого і був забитий перший гол.

На 14-й хвилині автор гола отримав травму і змушений був залишити поле. Замість нього вийшов Денис Устименко, який майже відразу міг збільшувати рахунок. Артем Гордієнко знайшов довгим пасом з центра поля молодого форварда і той з ліній штрафного майданчика намагався одразу ж пробити у дальній кут воріт. Сфера пролетіла повз стійку.

Стартовий натиск господарів дещо заспокоївся і команди почали грати у класичний український футбол з марнуванням моментів і відсутністю небезпечних ударів.

В середині тайму Володимир Шаран був змушений виконати другу вимушену заміну – замість Гордієнка на полі з'явився Євген Банада. І буквально одразу олександрійці забили вдруге: Максим Третьяков зі стандарту закрутив сферу у лівий кут воріт.

Вже у доданий до першого тайму час Мірошніченко намагався поцілити у дев'ятку, але круглий пролетів поруч зі стійкою. Варто додати, що Сарнавський контролював політ сфери і при потребі врятував би свої ворота.

По перерві Устименко втратив можливість довести рахунок до непристойного: отримавши м'яч в районі одинадцятиметрової позначки він на мить замешкався і під тиском Сватка не зміг завдати влучного удар у площину воріт.

Хвилин десять гра тривала на зустрічних курсах – футболісти, забувши про середину поля, літали по полю мов заведені. Зрештою, олександрійці змогли реалізувати таку наполегливіть у третій гол: після навісу зі стандарту від Третьякова Банада головою пробив у стійку воріт, сфера відскочила до Лучкевича і той влучив у голову Сватку, від якого м'яч влучив у сітку. Згодом захисник дніпрян, не встигаючи за Сіталом, який виходив сам на сам з Сарнавським, зніс Артема на підступах до штрафного майданчика. Арбітр обмежився "гірчичником".

Згодом відзначився і сам Лучкевич, несподівано пробивши з лінії воріт у дальню дев'ятку. На 78-й хвилині Володимир Адамюк наважився на дальній удар і скоротив відставання до трьох голів.

СК Дніпро-1 продовжував нагнітати, але підопічним Йовічевіча відверто бракувало майстерності і акцентованого завершального удару.

Перемога принесла Олександрії 6 очок і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці, натомість СК Дніпро-1 з 1 балом залишився одинадцятим.

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