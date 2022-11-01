"Стара синьйора" готова прискорити перехід 27-річного хавбека збірної Сербії. Ювентус регулярно контактує з представниками гравця і спробує підписати його взимку – так, як рік тому оформив перехід Душана Влаховіча з Фіорентини.

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Сам Мілінковіч-Савіч теж не проти змінити клуб, але президент Лаціо Клаудіо Лотіто не збирається відпускати одного з лідерів за копійки. Трансфер багато в чому залежить від Поля Погба, який пропустить ЧС-2022 через травму і ще жодного разу не грав за команду Массіміліано Аллегрі після повернення з МЮ.

Якщо відновлення француза знову затягнеться, то Юве змушений буде вийти на ринок. Пріоритетом є саме Мілінковіч-Савіч, повідомляє Gazzetta dello Sport.

У сезоні 2022/23 серб зіграв за Лаціо 17 поєдинків (5 голів, 7 асистів). Його контракт із Лаціо розрахований до літа 2024 року. Окрім туринців, інтерес до Мілінковіча-Савіча проявляє і Арсенал. Transfermarkt оцінює гравця в 60 мільйонів євро.

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