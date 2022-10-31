Агентка Поля Погба підтвердила, що півзахисник збірної Франції не поїде на ЧС-2022 до Катару через нову травму.

Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Поль Погба точно пропустить чемпіонат світу 2022 року, який відбудеться в Катарі. Про це повідомила агентка футболіста Рафаела Пімента.

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"Мені дуже важко повідомляти, що після вчорашніх та сьогоднішніх медичних оглядів Полю Погба все ще потрібна реабілітація після операції", – наводить слова Піменти RMC Sport.

Нагадаємо, що Погба пропустив початок цього сезону через пошкодження меніска. Два тижні тому Поль відновився, але зазнав нової травми м'язів стегна. Раніше стало відомо, що Мундіаль пропустять Н'Голо Канте і Майк Меньян. Під питанням участь і Рафаеля Варана, який теж залікуовує травму.

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