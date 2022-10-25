Один із найкращих футболістів чемпіонату Італії має шанс продовжити кар'єру в АПЛ. Черговим претендентом на Мілінковіча-Савіча став Арсенал, повідомляє Express. Доведеться виграти конкуренцію в Ман Юнайтед та Ювентуса.

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Для Мікеля Артети перехід 27-річного серба буде одним із пріоритетних. Арсенал готовий запропонувати Лаціо 60 мільйонів євро. Calciomercatoweb додає, що лондонці мають намір включити в цю угоду свого гравця. Йдеться про Альберта Локонга, який не зміг стати важливим гравцем у схемах Артети.

До слова, у нинішньому сезоні Мілінковіч-Савіч вже зіграв за Лаціо 15 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 7асистів. Загалом за "орлів" він уже провів понад три сотні поєдинків (62 голи та 58 асистів).

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