"Старая синьора" готова ускорить переход 27-летнего хавбека сборной Сербии. Ювентус регулярно контактирует с представителями игрока и попытается подписать его зимой – как год назад оформил переход Душана Влаховича из Фиорентины.

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Сам Милинкович-Савич тоже не прочь сменить клуб, но президент Лацио Клаудио Лотито не собирается отпускать одного из лидеров за копейки. Трансфер во многом зависит от Поля Погба, который пропустит ЧМ-2022 из-за травмы и еще ни разу не играл за команду Массимилиано Аллегри после возвращения из МЮ.

Если восстановление француза снова затянется, то Юве вынужден будет выйти на рынок. Приоритетом является именно Милинкович-Савич, сообщает Gazzetta dello Sport.

В сезоне 2022/23 серб сыграл за Лацио 17 поединков (5 голов, 7 ассистов). Его контракт с Лацио рассчитан до лета 2024 года. Кроме туринцев, интерес к Милинковичу-Савичу проявляет и Арсенал. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

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