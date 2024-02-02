"Найкращий тренер Динамо, з яким я працював? Звичайно, я назву Хацкевича, бо у нього я був гравцем стартового складу. Він – класна людина і чудовий тренер. Хацкевич завжди був поруч зі мною, багато що мені пояснював і допомагав якнайшвидше звикнути до нової команди і нової країни. Це була серйозна допомога, враховуючи, що я не знав української. Я досі вдячний йому за це.

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Мої відносини з Михайличенком склалися не так, як мені того хотілося б. Із Луческу ми спілкувалися дуже добре, але моя ігрова форма на той момент залишала бажати кращого. Тож не дивно, що румун не розраховував на мене і робив ставку на інших нападників. У мене немає ніяких претензій до нього", – поділився Соль в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, іспанець приєднався до Динамо у січні 2019 року, але вже у жовтні вирушив у оренду до Тенеріфе. Після цього Соль пограв за Ейбар та Малагу на правах оренди, а влітку 2023-го вільним агентом перейшов до АЕКа Ларнака.

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