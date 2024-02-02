"Лучший тренер Динамо, с которым я работал? Конечно, я назову Хацкевича, потому что у него я был игроком стартового состава. Он – классный человек и замечательный тренер. Хацкевич всегда был рядом со мной, многое мне объяснял и помогал как можно быстрее привыкнуть к новой команде и новой стране. Это была серьезная помощь, учитывая, что я не знал украинского. Я до сих пор благодарен ему за это.

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Мои отношения с Михайличенко сложились не так, как мне того хотелось бы. С Луческу мы общались очень хорошо, но моя игровая форма на тот момент оставляла желать лучшего. Неудивительно, что румын не рассчитывал на меня и делал ставку на других нападающих. У меня нет никаких претензий к нему", – поделился Соль в интервью Украинскому футболу.

Напомним, испанец присоединился к Динамо в январе 2019 года, но уже в октябре отправился в аренду в Тенерифе. После этого Соль поиграл за Эйбар и Малагу на правах аренды, а летом 2023-го свободным агентом перешел в АЕК Ларнака.

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