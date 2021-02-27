"Поединок можно разделить на две части, совпадающие с таймами. Мы провалили первый тайм и структурно, и организационно. Располагались далеко, были большие разрывы, и не имели четкой идеи с мячом, которую мы запланировали. Да, мы забили со стандартного положения, но в самой игре больше терпели. Мариуполь – интересная, веселая команда, контролирующая мяч – могла забивать и раньше. Мы чудом закончили первый тайм 1:1.

В перерыве был конструктивный разговор, сделали определенную коррекцию, и реакция команды во втором тайме была оптимальной. Это та команда, которую хотят видеть болельщики – зрелищная игра, с ударами, моментами. Жаль, что мы не превратили счет 2:1 в 3:1. Матч был полностью наш во втором тайме. В общем, если глобально смотреть: первый тайм их, второй тайм наш – то счет 2:2, возможно, и справедлив. Хотя очень обидно пропускать на последних минутах. Поэтому можно говорить, что потеряли два очка.

Мариуполь – СК Днепр-1 – 2:2 – видео голов и обзор матча

Мы работаем много и в защите, и в нападении над стандартами. Но каждая команда имеет свои определенные планы. Есть минимум 3-4 очень высоких футболиста. Стандарты – очень важный сегмент в современном футболе. Когда матч ровный, когда приходят какие-то переломные моменты, стандарт может помочь исправить ситуацию или направить игру в твою пользу. Получается, что тренировки приносили пользу в последних матчах, и, дай Бог, чтобы так продолжалось.

Я имею претензии к команде в первом тайме. Это не была моя команда. Это не был план на игру. И это я сказал в перерыве. Игроки послушали конструктивный разговор и скорректировали свои действия. Это позволило развернуть результат и переломить ход игры. Хотели выиграть, были моменты. И если бы забили третий мяч, у Мариуполя бы не было сил вернуться в игру. Зрителей было слышно. Они добавляли нам ветер в спину, давали вдохновение играть через не могу. Мы чувствовали поддержку. И можем только представлять, что было бы в присутствии 6-7 тысяч", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Мариуполь на последних минутах спас ничью со СК Днепр-1 – азовцы прервали 4-матчевую проигрышную серию